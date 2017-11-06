Южная Корея вводит санкции против КНДР

6 ноября, в понедельник, вступили в силу санкции, введенные южнокорейским правительством против 18 граждан, связанных с КНДР. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, лица, против которых действуют ограничения, связаны с банками Северной Кореи.
В Министерстве финансов Южной Кореи рассказали о том, что эти лица связаны с закупкой иностранной валюты для Северной Кореи и с разработкой ядерной программы КНДР. Агентство отмечает, что 14 человек, против которых ввели санкции, находятся в Китае, двое в Ливии и еще двое в России. Собеседник агентства рассказал, что ранее против них уже были введены санкции ООН.
С 2006 года КНДР провела шесть испытаний ядерного оружия.
Страна также запускала баллистические ракеты. Эксперты называют КНДР самой большой угрозой на сегодняшний день после терроризма. Ким Чен Ын, северокорейский лидер, в свою очередь, заявляет, что Пхеньян не намерен закрывать ядерную программу.