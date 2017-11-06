В Карибском море зафиксированы мощные подземные толчки

У берегов Гренады в Карибском море сейсмологи зафиксировали землетрясение 5 ноября, в воскресенье, и его магнитуда достигала 5,4 баллов. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло около трех часов дня по местному времени.
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 46 километров, в 67 километрах от города Сейнт Дэвидс. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угрозу цунами после подземных толчков власти не объявляли. Напомним, что несколько дней назад сильное землетрясение произошло в Тихом океане, вблизи заморской территории Франции Новой Каледонии. Сейсмологи установили, что магнитуда подземных толчков достигала семи баллов.
Сообщается, что толчки были зафиксированы в понедельник, 30 октября, в 00:42 по местному времени. Эпицентр находился в 120 километрах к востоку от города Тадино, а очаг землетрясения залегал на глубине 14,9 километра. При этом угрозы цунами зафиксировано не было. Также не поступали данные о разрушениях и жертвах.