валюта
СпецтемаКуприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

В Карибском море зафиксированы мощные подземные толчки

В Карибском море зафиксированы мощные подземные толчки
У берегов Гренады в Карибском море сейсмологи зафиксировали землетрясение 5 ноября, в воскресенье, и его магнитуда достигала 5,4 баллов. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло около трех часов дня по местному времени.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 46 километров, в 67 километрах от города Сейнт Дэвидс. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угрозу цунами после подземных толчков власти не объявляли. Напомним, что несколько дней назад сильное землетрясение произошло в Тихом океане, вблизи заморской территории Франции Новой Каледонии. Сейсмологи установили, что магнитуда подземных толчков достигала семи баллов.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в понедельник, 30 октября, в 00:42 по местному времени. Эпицентр находился в 120 километрах к востоку от города Тадино, а очаг землетрясения залегал на глубине 14,9 километра. При этом угрозы цунами зафиксировано не было. Также не поступали данные о разрушениях и жертвах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
05 ноя 2017
12492

Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

За словами волонтера Романа Доніка, вже зараз можна спрогнозувати чим закінчаться синхронні обстріли на фронті, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній

05 ноя 2017
5869

Блогер: хтось буде кричати, що винувата влада, але я вас розчарую

За словами блогера Мирослава Гая, останнім часом ми спостерігаємо нагнітання обстановки та спроби дестабілізації у всіх сферах суспільного життя. І цьому є доволі просте пояснення, - про це виданню

05 ноя 2017
5061

Блогер: после этого заявления Саакашвили оправдывать ложь своего кумира – не просто стыдно, это презрительно

Вполне понятно, когда сторонники Саакашвили не уважают своих оппонентов. Это неприятно, но понятно – «революция» 17 октября бездарно слита в унитаз, появившийся после прорыва границы, рейтинг «лидера

Последние новости

Министр торговли Трампа ведет бизнес с зятем Путина

Саудовская Аравия заявила о возможном начале войны

Блогер рассказал, почему «грантоеды» не стыдятся ссылаться на «бабушку», которая их обеспечивает

Топ-менеджер «Нафтогаз-Украины» выводил валюту в оффшоры

Отопительный сезон давно начался, а тысячи украинцев остаются без тепла

После Манафорта Мюллер готов вынести обвинение Флинну

Эксперт: «Пока Украина не начнет выполнять Минские договоренности, транш от МВФ она не получит»

Помощник американского госсекретаря посетит Украину в ноябре

В Крыму обвинили Киев в создании центра по его «дискредитации»

«Газпром» начал строить газопровод в обход Украины на территории РФ

Фесенко пояснил, кто следующий окажется под прицелом НАБУ

Дипломат рассказал о переломном моменте в войне на Донбассе

В Карибском море зафиксированы мощные подземные толчки

Названа цель визита помощника Госдепа США в Украину

Астрономы открыли планету, полностью противоречащую законам физики

Ващиковский отказался посещать украинский музей из-за заявлений его директора

Синоптик: в начале недели ожидаются туманы, но осадков не будет

Ученые спрогнозировали взрыв Луны

Из двух зол выбрал меньшее: Саакашвили собирается в Польшу

Боевики «ДНР» выпустили сотни снарядов из «Градов» по населению Авдеевки и Опытного

 Новости за день