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Пономарь: «Мега-насыщенная неделя с новыми обвинениями»

Пономарь: «Мега-насыщенная неделя с новыми обвинениями»
Известный обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что эта неделя будет мега-насыщенной, и нас ждет большое количество важных новостей, информирует replyua.net.

«На этой неделе будет очень много #RussiaGate. Мюллер будет предъявлять обвинения новым фигурантам. Сразу уточню по Флинну. Я уверен, что моя апрельская информация о том, что Флинн сотрудничает со следствием в той или иной мере, корректная. Если бы он не сотрудничал, то ему бы светил пожизненный срок. И вчерашняя утечка в прессу о том, что Россия через Газпром вложила 1 миллиард долларов в Фейсбук и через ВТБ - 200 миллионов долларов в Твиттер - для разогрева стартующей недели», - отмечает Пономарь.

Также, по его словам, на этой неделе активно будет работать Верховная Рада – должны быть приняты законы о дерегуляции бизнеса, о рынке земли и о приватизации. Еще одна новость пришла из литовского Сейма – сегодня там официально представят «План Маршалла для Украины», и он будет представлен для Канады, США и Евросоюза.
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