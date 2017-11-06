Пономарь: «Мега-насыщенная неделя с новыми обвинениями»

Известный обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что эта неделя будет мега-насыщенной, и нас ждет большое количество важных новостей, информирует replyua.net.
«На этой неделе будет очень много #RussiaGate. Мюллер будет предъявлять обвинения новым фигурантам. Сразу уточню по Флинну. Я уверен, что моя апрельская информация о том, что Флинн сотрудничает со следствием в той или иной мере, корректная. Если бы он не сотрудничал, то ему бы светил пожизненный срок. И вчерашняя утечка в прессу о том, что Россия через Газпром вложила 1 миллиард долларов в Фейсбук и через ВТБ - 200 миллионов долларов в Твиттер - для разогрева стартующей недели», - отмечает Пономарь.
Также, по его словам, на этой неделе активно будет работать Верховная Рада – должны быть приняты законы о дерегуляции бизнеса, о рынке земли и о приватизации. Еще одна новость пришла из литовского Сейма – сегодня там официально представят «План Маршалла для Украины», и он будет представлен для Канады, США и Евросоюза.