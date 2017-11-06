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«Райские бумаги»: СМИ распространили секретные данные об офшорах

«Райские бумаги»: СМИ распространили секретные данные об офшорах
Вчера вечером, 5 ноября, четыре сотни журналистов из 67 стран синхронно опубликовали разоблачительную информацию относительно офшоров и махинациях финансового характера политических деятелей и чиновников различного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов. Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания была опубликована на портале Международного консорциума журналистских расследований, сообщает «Лига».

В частности, весной текущего года инициаторы проекта Panama Papers, участники Международного консорциума журналистов-расследователей вместе с Центром расследований коррупции и организованной преступности ознакомились с новыми документами и получили данные, касающиеся владельцев оффшорных компаний из 20 юрисдикций, находящихся преимущественно на экзотических островах. Средства массовой информации представили информацию о новых схемах, позволяющих политикам уклониться от уплаты налогов. Для этого было проанализировано в пределах 13,4 миллиона секретных документов.

Авторы проекта раскрыли связи чиновников Белого дома и президента США Дональда Трампа с российскими приближенными главы Кремля Владимира Путина.
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