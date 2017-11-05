У Саудівській Аравії загинув принц

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали російської служби ВВС, на теренах Саудівської Аравії відбулась трагічна подія.Зокрема, державні ЗМІ Саудівської Аравії повідомили, що сьогодні, п’ятого листопада 2017 року, внаслідок авіакатастрофи загинув принц Мансур бен Мукрин. Крім того, жертвами трагічного інциденту стали ще кілька високопоставлених чиновників. Всі вони померли у результаті катастрофи гелікоптера, на якому вони перебували. Загалом кількість жертв сягнула дев’яти осіб - після катастрофи ніхто не вижив. Наразі відомо, що падіння гвинтокрила відбулось на території Саудівської Аравії, неподалік від кордону з Єменом.Найбільш імовірно, що катастрофі «посприяли» з боку сусідньої держави, хоча офіційно причина падіння вертольота поки-що невідома. Правоохоронці проводять належні слідчі дії на місці інциденту. ЗМІ нагадують, що принц Мансур бен Мукрин обіймав посаду заступника губернатора провінції Асир. Крім того, варто зауважити, що Ер-Ріяд очолює коаліцію, яка вже кілька років поспіль бореться проти повстанців-хуситів у Ємені. Днем раніше системи ППО Саудівської Аравії збили ракету, яка була пущена з території Ємену в бік ер-ріядського аеропорту.