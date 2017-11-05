Во Вьетнаме бушует страшный тайфун

Тайфун «Дамри», обрушившийся на Вьетнам, унес жизни 27 человек. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, более двадцати человек числятся пропавшими без вести.
Мощный тайфун разрушил почти четыреста домов, повалил сотни столбов и деревьев, из-за сильнейшей стихии были эвакуированы порядка тридцати тысяч человек из самых опасных районов. Власти страны отмечают, что стихия полностью уничтожила сорок тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий Вьетнама – жители страны остались без урожая каучука, риса и сахарного тростника. В аэропортах отменены десятки рейсов. В метеорологической службе рассказали, что скорость ветра достигала 90 километров в час в эпицентре тайфуна.
В настоящее время спасатели устраняют последствия непогоды, в том числе и в городе Нячанг. Именно здесь через несколько дней должен пройти саммит АТЭС, на который приедут Владимир Путин и Дональд Трамп, высказавший желание встретиться с российским президентом.