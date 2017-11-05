Ученые: ледники Антарктики начали таять очень быстрыми темпами

Ученые всего мира бьют тревогу – в прошлом месяце от одного из крупнейших ледников Антарктики откололась огромная глыба, размеры которой превышают остров Манхэттен в четыре раза, информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс.
По словам исследователей, таяние ледников начало происходить более стремительными темпами, чем прогнозировалось ранее, и в ближайшее время скорость таяния может возрасти сразу в три раза. По мнению ученого Эрика Ригно из Университета Калифорнии, специализирующегося на изменениях климата, ледники тают в следствие растущего потепления морской воды, окружающей ледяные массивы Антарктики. Ригно утверждает, что в годы, когда среднегодовая температура в Южном полушарии ниже нормы, процесс таяния льдов замедляется. А в теплые годы, напротив, протекает быстрее.
Ранее был проведен опрос среди нескольких десятков лауреатов Нобелевской премии, которые заявили, что самой большой угрозой для человечества сейчас является именно глобальное потепление. Кроме того, среди главных угроз ученые называли искусственный интеллект и перенаселение планеты.