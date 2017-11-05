Стивен Хокинг назвал новую угрозу для всего человечества

Искусственный интеллект в будущем грозит уничтожением всего человечества. Как информирует replyua.net с ссылкой на Обозреватель, такое заявление прозвучало от Стивена Хокинга, известного британского физика.
«Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», - считает ученый. По его словам, в том случае, если машины не захотят избавляться от людей, человечество может само себя погубить – точка невозврата уже пройдена, считает физик, и Земля стала очень тесной для людей, поскольку население некоторых стран увеличивается стремительными темпами.
Напомним, что ранее Хокинг уже называл основные угрозы для всего человечества. По словам физика, люди могут погибнуть из-за глобального изменения климата, из-за ядерной войны, из-за переселения или из-за падения огромного астероида.