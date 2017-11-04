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Известной теннисистке предъявлены обвинения в мошенничестве

Известной теннисистке предъявлены обвинения в мошенничестве
Мария Шарапова, российская теннисистка, может быть привлечена к ответственности в Индии – спортсменку обвиняют в мошенничестве. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, иск в суд подала жительница индийского города Гуруграм.

По ее словам, четыре года назад российская теннисистка участвовала в рекламном проекте, который анонсировал строительство элитного жилого комплекса, однако комплекс не достроили, и стройка была заморожена. Бавана Агарвал подала на застройщиков в суд, не забыв отметить в своем заявлении и российскую теннисистку. По словам Агарвал, именно образ Марии заставил ее доверить свои деньги подозрительной строительной компании. Женщина утверждает, что российская спортсменка продвигала мошеннические схемы застройщика, съемками в рекламе поддерживала этот мошеннический проект, и, следовательно, находилась в сговоре с преступной группировкой.

В суде уже заявили, что дело изучат в полиции. Четыре года назад Шарапова не только участвовала в рекламном проекте, но и лично общалась с дольщиками и уверяла, что на территории элитного комплекса также появятся спортивные магазины и школа тенниса. Спортсменка пока не отреагировала на обвинения в свой адрес.
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