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После длительного расставания Шварцнеггер снова вернулся в семью

После длительного расставания Шварцнеггер снова вернулся в семью
Совсем недавно все были порядком удивлены, увидев семью Шварцнегеров в полном составе на одном из светских мероприятий и нужно отметить, что все при этом выглядели очень счастливыми, особенно Арнольд. Как известно бывшие супруги Арнольд и Мария не были вместе шесть лет. Но, как видно на фото, что-то за эти шесть лет поменялось в их отношениях. Об этом сообщает replyua.net.

Когда Арнольд давал интервью, он рассказывал, что очень сожалеет о своем поступке двадцати пятилетней давности. Так же актер заявлял, что скучает как по своей супруге, Марии, так и по тем временам, когда они ещё жили вместе и у них всё было замечательно. Ещё Арнольд Шварцнеггер говорил, что хотел бы вернуть всё назад и не совершать той ошибки, что разрушила его брак.

Экс-губернатор вскользь высказался о том, что они с супругой так и не закончили процесс по расторжению их брак. Как всем известно, что в 2011 Арнольд заявил о том, что несмотря на 25-летний брак, он последние десять лет вступал в связь со своей домработницей. Позже стало известно, что она еще и родила от него ребенка, сына Джозефа, который буквально на пять дней старше самого младшего сына Арнольда, Кристофера.
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