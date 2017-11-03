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Пономарь: «На десерт недели хорошие новости для Украины»

Пономарь: «На десерт недели хорошие новости для Украины»
Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал самые важные новости этой пятницы, информирует replyua.net. По его словам, уже сегодня нужно ожидать от Соединенных Штатов новостей по #RussiaGate, - история только начинается.

«Украина становится все ближе к Североатлантическому альянсу. Украина начнет производство боеприпасов по стандартам НАТО. К морю - без виз: Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме c декабря. Наступает похмелье: суд в Мадриде арестовал восемь человек из отстраненного правительства Каталонии», - пишет обозреватель. Напомним, что Карлес Пучдемон, бывший глава каталонского правительства, потребовал освободить всех политических заключенных.

В настоящий момент Пучдемон находится в Бельгии, но от политического убежища он отказывается и говорит о том, что вернется в Испанию, когда ему гарантируют справедливый судебный процесс. «В конце недели благодарю своих подписчиков-меценатов, которые поддерживают мой ежедневный независимый блог. Спасибо. Отличной всем пятницы», - добавил Пономарь.
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