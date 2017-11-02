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Неймовірна знахідка вчених у піраміді Хеопса

Неймовірна знахідка вчених у піраміді Хеопса
Великі піраміди Гізи розкривають свої таємниці, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали, оприлюднені новинним агентством ВВС.

Так, нещодавно вчені поділились новиною – при дослідженні найбільш відомої з єгипетських пірамід – піраміди Хеопса – було виявлено порожнину, до цього не відому знавцям. Відкриття було зроблене сумісною групою японських та французьких вчених після двох років роботи. Наразі не зрозуміло, навіщо було створено ці порожнини і чи виконують вони якісь функції. Зробити відкриття вченим дозволила нова технологія – мюографія, яка визначає зміни щільності у кам’яних структурах.

У піраміді Хеопса, збудованій між 2509 та 2483 роками до нашої ери, є три приміщення. Найбільша з них, Велика галерея, сорока семи метрів завдовжки та восьми метрів заввишки. Найбільша з порожнин, знайдених вченими, знаходяться якраз над цією Великою галереєю. Як наголошує Меді Таюбі, дослідник, що представляє французький Інститут збереження спадщини, «ми точно знаємо, що ця порожнина там існує, що вражає, бо вона за жодними теоріями не повинна б там бути». Ще раніше дослідники виявлили у піраміді спеціальні відсіки, які, як вони думають, використовувались будівельниками для того, щоб уникнути обвалів.
Неймовірна знахідка вчених у піраміді Хеопса
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