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В Швейцарии продан самый дорогой виски в истории, который оказался поддельным

В Швейцарии продан самый дорогой виски в истории, который оказался поддельным
Во всем мире самым дорогим является шотландский виски и именно этот виски, по результатам экспертизы, оказался поддельным. Приобрел данный вид виски китайский миллионер Чжан Вэй. Отдыхая в одном отеле Швейцарии он не удержался от покупки столь редкостного вида виски. Данная покупка обошлась миллионеру в 10 тысяч швейцарских франков, это приблизительно 268 тысяч гривен. Данная цена является рекордной. Об этом сообщает replyua.net.

Такая дорогая покупка сразу же заставила усомниться шотландских экспертов в качественности и подлинности данного напитка. Они обнаружились различия между наклейкой от бутылки и ее пробкой. В ходе экспертизы выяснилось, что данный напиток таки является подделкой. Указывалось, что данный виски является односолодовым и изготовлен в 1878 году, но результатам экспертизы, напиток изготовили в пределах 1970-х годов, а сам виски является совокупностью сразу нескольких спиртов.
Руководство отеля, в котором остановился Чжан Вэй, заявляет, что они понятия не имел, что данный виски мог быть поддельным. Менеджер уверяет, что эту бутылку его собственный отец купил еще 25-ю годами ранее и с тех пор ее ни разу не открывали. Отель возместил все убытки покупателю. А сам Чжан Вэй был очень благодарен персоналу за проявленную честность и прекрасное гостеприимство.
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