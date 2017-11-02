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Конфеты отправили двоих школьников в реанимацию

Конфеты отправили двоих школьников в реанимацию
В одном из штатов США произошел страшный инцидент. В обычной американской школе, семиклассник угостил своих друзей, и одноклассников в одном лице, любимыми конфетами - шипучками, а в результате, двоих детей увезли в реанимацию. Об этом сообщает replyua.net.

В крови пострадавших школьников медики нашли следы наркотического психоактивного вещества. Как рассказала мама одного из госпитализированных мальчишек, после того, как ее сын съел конфету, ноги отказывались его слушаться и мальчик не мог сделать ни шага. А когда мальчик сказал, что не может дышать, женщина попросила персонал школы срочно вызвать скорую помощь. А мать второго семиклассника сообщила, что ее сын около часа молчал, потому что ничего не мог сказать.

После подтверждения факта инцидента в школе, учителей хотят проинструктировать и дать рекомендации, как правильно себя вести в таких ситуациях, и что нужно делать в первую очередь. А информации, откуда взялись такие совсем не детские конфеты, пока что никто не дал. Потому, родителям нужно быть максимально внимательными и разборчивыми в любых покупках, и уж тем более – в приобретении сладостей. Также важно объяснять детям, что сладкое вредно, и всеми способами стараться не допустить повторения подобной ситуации.
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