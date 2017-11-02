валюта
СпецтемаБлогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

Видання Forbes назвало найвпливовіших жінок у світі

Видання Forbes назвало найвпливовіших жінок у світі
Журналісти авторитетного видання Forbes визначили найбільш впливових жінок у світі, інформує replyua.net.

Зокрема, німецького канцлера Ангелу Меркель визнали найбільш впливовою жінкою. Друге місце у цьому рейтингу займає очільниця уряду Великобританії Тереза Мей, а почесну трійку завершує підприємець і філантроп Мелінда Гейтс, яка є дружиною засновника корпорації Misrosoft Білла Гейтса. Крім того, до першої п’ятірки потрапили операційний директор Facebook Шеріл Сандберг і гендиректор General Motors Мері Барра.

Колишній державний секретар США та кандидат на посаду американського президента Хілларі Клінтон зайняла 63-у сходинку, королева Великобританії Єлизавета II - 26-у. Іванка Трамп, дочка та радник чинного глави Білого дому, виявилася на 19-му рядку рейтингу. Їх випередили директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард (восьме місце) та верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Могеріні (сімнадцяте місце). Американська телевізійна ведуча Опра Уїнфрі зайняла 21-е місце, співачка Бейонсе - 50-е.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Царёв рассказал о причинах убийства Окуевой

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
01 ноя 2017
6489

Нусс: если подтвердим свой выбор в 2019-ом, то границы мировых держав для Украины и украинцев уже к 2025-му будут открыты

Если украинцев, не угораздит сделать роковую ошибку в 2019 году, и мы подтвердим вотум национального доверия президенту и Верховному Главнокомандующему ВСУ, с такими шагами, которые предпринимает наш

01 ноя 2017
5224

Ненавидящая Запад соратница Януковича выдала дочь замуж за американца

Экс-регионалка, ближайшая соратница беглого президента Украины Януковича Елена Бондаренко, которая делает все возможное для того, чтобы оставить Украину в ярме России, пишет про «проамериканскую

01 ноя 2017
4950

Нусс: це – промовиста відповідь тим, хто сумнівається в ефективності нашого основного дипломата

Як наголошує політичний оглядач Павло Нусс, практично щотижня з’являється черговий експерт, який розповідає про те, що Україну «злили», що в Європі «втомились» від нашої держави, а Владислав Сурков

Последние новости

Захарченко изменил планы по захвату украинских земель

Видання Forbes назвало найвпливовіших жінок у світі

Кравчук: Будапештський меморандум нічого не гарантував Україні

Польська влада має намір заборонити в'їзд до країни деяким громадянам України

Блогер: «зрадофилы» даже в победе «Шахтера» нашли «зраду»

Березовець: від рішення Вищого спеціалізованого суду України залежить чи буде наша країна на замку

Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями

Хакеры из РФ пытались получить компромат на Порошенко и ряд украинских политиков

Подписан важный меморандум между Канадой и Украиной

В Польше при загадочных обстоятельствах убили украинца

Блогер: мы с вами становимся свидетелями драки между прокурорскими и набушниками

Нацбанк сообщил об угрозах для национальной валюты

На Чернобыльской АЭС появится новое хранилище радиоактивных отходов

Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка

Трамп требует смертной казни для нью-йоркского террориста

Евродепутат пояснила, чем Украина отличается от других стран

Для эксперимента: Зайцеву доставили на место резонансного ДТП в Харькове

Фанаты шокированы изменениями, произошедшими с внешностью Бандераса

Бабченко: россияне упорно закрывают глаза на происходящее и все делают вид, что у них еще существует какая-то страна

Политолог: «Если Трампу объявят импичмент, это будет очень выгодно Украине»

 Новости за день