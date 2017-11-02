Видання Forbes назвало найвпливовіших жінок у світі

Журналісти авторитетного видання Forbes визначили найбільш впливових жінок у світі, інформує replyua.net.
Зокрема, німецького канцлера Ангелу Меркель визнали найбільш впливовою жінкою. Друге місце у цьому рейтингу займає очільниця уряду Великобританії Тереза Мей, а почесну трійку завершує підприємець і філантроп Мелінда Гейтс, яка є дружиною засновника корпорації Misrosoft Білла Гейтса. Крім того, до першої п’ятірки потрапили операційний директор Facebook Шеріл Сандберг і гендиректор General Motors Мері Барра.
Колишній державний секретар США та кандидат на посаду американського президента Хілларі Клінтон зайняла 63-у сходинку, королева Великобританії Єлизавета II - 26-у. Іванка Трамп, дочка та радник чинного глави Білого дому, виявилася на 19-му рядку рейтингу. Їх випередили директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард (восьме місце) та верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Могеріні (сімнадцяте місце). Американська телевізійна ведуча Опра Уїнфрі зайняла 21-е місце, співачка Бейонсе - 50-е.