Пономарь: «Круги от Манафорта дошли до Великобритании»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке комментирует новости этого четверга, информирует replyua.net.
«Чем ближе февраль (Репорт Минфина США о деньгах окружения президента РФ), тем жестче риторика США. Госдеп: «Призываем Россию выполнить «Минск» и отдать Крым Украине». Пошли круги от Манафорта: Центральный избирательный комитет Великобритании заявил о начале собственного расследования о возможном причастии России к Brexit. Украина внесла в ООН новую жесткую резолюцию по Крыму», - пишет обозреватель. По словам Пономаря, визиты украинских политиков в другие страны дают прекрасные результаты: украинское и канадское космические агентства подписали Меморандум о взаимопонимании, кроме того, Саудовская Аравия и Украина уже готовят соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
Обозреватель сообщает о том, что российский Газпром показал сплошные убытки за три квартала подряд, и такие показатели были зафиксированы впервые за 19 лет.