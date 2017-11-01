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Пономарь: «В ноябре нас ждут три очень важных события»

Пономарь: «В ноябре нас ждут три очень важных события»
На своей странице в Фейсбуке известный обозреватель Олег Пономарь сообщает о том, что на календаре уже 1 ноября, и в этом месяце произойдут три важных события – саммит Восточного партнерства в Брюсселе, решение по делу Нафтогаз-Газпром в Стокгольмском арбитраже и встреча Волкера с Сурковым, передает replyua.net.

«Сегодняшние новости - это одни сплошные ножи в спину, как они в РФ любят говорить: ЕС, вслед за США и Канадой, тоже хочет принять свой Акт Магницкого (санкции к РФ за нарушение прав человека).
Это часть 11-го санкционного Пакета, который вступает в силу 29 Января: Минфин США объявил о введении запрета для американских граждан и компаний на участие в российских проектах, связанных с добычей нефти в Арктике, на шельфах и на глубине», - пишет Пономарь.

По его словам, приходят печальные новости для Газпрома – чтобы взыскать с него 172 миллиарда гривен, Минюст Украины рассчитывает на преследование имущества российской компании за границей. Также обозреватель написал о новости-бонусе – Нацбанк упрощает открытие и ведение счетов в банках.
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