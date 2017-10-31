Массовое убийство в Японии: Полиция обнаружила девять тел в пригороде Токио

Как сообщает replyua.net, японская полиция обнаружила в унылом, безнадежном, дешевом по квартплате доходном доме на десяток квартир в очень дальнем пригороде Токио расчлененные куски девяти человек. Восьми девиц и одного кавалера. Содержались эти штуки в ящиках с толстыми пенопластовыми стенками, в которых публика возит на пикники банки с пивом и закуску – ну, чтобы не нагревалось раньше времени. Холодильные коробки сработали не вполне: обитатели плохого дома сегодня жаловались репортерам, что примерно с августа уже стало сильно пованивать, но жители списывали это на безобразия канализации.
Владельца квартирки, 27-летнего тихого душегуба, полиция нашла после сообщения об исчезновении 23-летней девицы, которая отчаянно интересничала, регистрировалась в поиске роковых знакомств на сайтах самоубийц и рассылала по Твиттеру послания – мол, ищу того единственного, с кем могу перейти в мир иной. Владелец квартирки откликнулся, а потом его еще и вычленили полицейские ребята по данным видеонаблюдения.
Душегуб во всем уже сознался, рассказал, как распиливал тела в ванне, а потом и инструмент выдал полиции. Жители 10-квартирного дома теперь в шоке: такой любезный и вежливый был молодой человек, никогда бы не подумали. Полиция будет раскручивать все дела с кусками трупов, их крайне сложно идентифицировать. Будут работать с сайтами самоубийц.