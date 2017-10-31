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Мощное землетрясение зафиксировано в Тихом океане

Мощное землетрясение зафиксировано в Тихом океане
В районе заморских территорий Франции, возле Новой Каледонии в Тихом океане зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой семь баллов.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, о новом землетрясении оповестили сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов. В сообщении службы говорится о том, что землетрясение в Тихом океане произошло 30 октября в 00 часов 40 минут по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине порядка 15 километров, а эпицентр находился в 120 километрах восточнее города Тадино. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, угрозы цунами нет.

Напомним, что 9 октября в Тихом океане произошло еще одно сильное землетрясение. Оно было зафиксировано недалеко от островов Тонга. Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах к северу от города Нукуалофа на глубине десяти километров. Угрозы цунами зафиксировано не было, никто не пострадал.
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