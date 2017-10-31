ВМО: в 2017 году побит рекорд по уровню углекислого газа в атмосфере за последние 800 тысяч лет

Сотрудники ВМО (Всемирной метеорологической организации) представили в Женеве новый доклад, где говорится о том, что в текущем году был побит рекорд за 800 тысяч лет – концентрация углекислого газа в атмосфере превысила все допустимые нормы, передает replyua.net со ссылкой на Центр новостей ООН.
«Нужно принимать активные меры по уменьшению выбросов в атмосферу, потому что каждая молекула CO2, которую мы выбрасываем, остается и накапливается. Нужно уменьшить выбросы и увеличить «стоки». Стоки – это биосфера и океан. Биосфера забирает около 25 процентов CO2, который мы выбрасываем в атмосферу», - отметила Оксана Тарасова, один из экспертов ВМО.
В докладе отмечается, что в 2016 году уровень углекислого газа достигал 403,3 частиц на миллион, а годом ранее показатель составлял только 400 частиц, и с каждым месяцем концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает увеличиваться. Причины кроются в деятельности людей, а также в природном феномене Эль-Ниньо.