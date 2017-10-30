Восхождение на Эверест теперь бесплатное

Как передает replyua.net, власти Непала решили больше не брать со всех приезжих налог, туристический сбор. Ранее сумма сбора составляла 2000 рупий, если перевести на наши деньги, то это составляло приблизительно 556 грн.
Махешвар Неупане, министр туризма запретил отныне снимать пошлину со всех туристов, которые въезжают в страну. Если раньше этот налог снимался со всех иностранцев, желающих покинуть страну из любого аэропорта Непала. То теперь иностранные туристы могут свободно находиться в стране, вне зависимости от срока пребывания в Непале. Туристы приезжают в эту страну чтобы побывать в Гималаях и увидеть великолепный и устрашающий Эверест. Так же основной доход от туризма получается от скалолазов, полетов на аэропланах, воздушных шарах, альпинистов, а ещё с катающихся на горных велосипедах и сплавляющихся на байдарках.
Теперь для посещения Непала достаточно просто оформить туристическую визу. Её стоимость составляет 25 долларов, а сделать её можно в дипломатическом представительстве у себя в стране или же как только вы прибылив аэропорт Непала. Вам необходимо всего лишь заполнить визовую анкету, две фотографии, размером 3х4 см и загранпаспорт.