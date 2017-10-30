валюта
СпецтемаБлогер: якщо ви не хочете, щоб вас ґвалтували на вечірках, а мізки ваших близьких роз’їдали наркотики, варто підтримувати правомірні дії поліції

Восхождение на Эверест теперь бесплатное

Восхождение на Эверест теперь бесплатное
Как передает replyua.net, власти Непала решили больше не брать со всех приезжих налог, туристический сбор. Ранее сумма сбора составляла 2000 рупий, если перевести на наши деньги, то это составляло приблизительно 556 грн.

Махешвар Неупане, министр туризма запретил отныне снимать пошлину со всех туристов, которые въезжают в страну. Если раньше этот налог снимался со всех иностранцев, желающих покинуть страну из любого аэропорта Непала. То теперь иностранные туристы могут свободно находиться в стране, вне зависимости от срока пребывания в Непале. Туристы приезжают в эту страну чтобы побывать в Гималаях и увидеть великолепный и устрашающий Эверест. Так же основной доход от туризма получается от скалолазов, полетов на аэропланах, воздушных шарах, альпинистов, а ещё с катающихся на горных велосипедах и сплавляющихся на байдарках.

Теперь для посещения Непала достаточно просто оформить туристическую визу. Её стоимость составляет 25 долларов, а сделать её можно в дипломатическом представительстве у себя в стране или же как только вы прибылив аэропорт Непала. Вам необходимо всего лишь заполнить визовую анкету, две фотографии, размером 3х4 см и загранпаспорт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Богдан Карпенко: то, что произошло вчера и сегодня – закономерность и окончательное фиаско оппозиции на всех фронтах

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
30 окт 2017
11730

Богдан Карпенко: то, что произошло вчера и сегодня – закономерность и окончательное фиаско оппозиции на всех фронтах

Наслаждение смотреть видео, на котором люди обходят нардепа от «Самопомощи» Егора Соболева, который призывает не покупать продукцию «Рошен» в фирменном магазине. Как передает replyua.net, об этом в

29 окт 2017
10753

Журналіст: те, що сталось сьогодні в Одесі, схоже на відпрацювання сценарію майбутньої війни

За словами журналіста Юрія Бутусова, у мережі сприйняли новину, яка надійшла сьогодні з Одеси, доволі спокійно. Тим не менш, тут є через що насторожитись, - інформує видання replyua.net з посиланням

29 окт 2017
8847

Історик: якщо Путін висадить десант, то легко знайдеться сотня тіток в мохерових беретах, які ляжуть під українські танки

За словами історика Павла Правого (Бондаренка), багатьох українців історія нічому не вчить, і вони наступають на ті ж самі граблі по кілька разів, - інформує видання replyua.net.

Последние новости

Обработано 78% бюллетеней: БПП наращивает отрыв от «Батькивщины»

У Кабміні заявили про серйозну нестачу коштів на субсидії

Восхождение на Эверест теперь бесплатное

Китайцы «по-дружески» послали упрямым северным корейцам последнее предупреждение

Трамп прокомментировал обвинения в сторону Манафорта

В Индии живет девочка с жуткой патологией, - видео

Перевозчик Adria Airways вернулся в Украину

ВСУ получили 875 единиц оружия и техники, - Лысенко

Белый дом «заморозил» предоставление Украине оружия – СМИ

Политолог: своими заявлениями Тимошенко, что называется, хватается за соломинку, чтобы хоть как-то сохранить лицо

Итоги встречи Порошенко и главы МИД Испании

Блогер объяснил, почему у «революционеров» ни при каких обстоятельствах никакого Майдана не получится

Госдолг Украины превысил 77 миллиардов долларов

Путин: «некие силы собирают из россиян биологический материал»

Москва игнорирует обращения Украины по поводу похищенных пограничников, - МИД

Манафорт пришел сдаваться в ФБР, - СМИ

Соцопрос помог узнать об отношении россиян к Украине

Порошенко подписал закон о повышении пенсий

Порошенко поддержал повышение пенсий в Украине

Манафорту предложили сдаться властям – NYT

 Новости за день