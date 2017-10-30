Китайцы «по-дружески» послали упрямым северным корейцам последнее предупреждение

Как передает replyua.net, появилась информация, что Китай «по-дружески» предупредили упрямых северных корейцев: еще одно ядерное испытание на их единственном полигоне в Пхунгэри неподалеку от границ КНР и России – и там все в один миг обрушится с возможным выбросом радиоактивных веществ в атмосферу.
Разговор, как сообщается, произошел на невинной встрече геологов Китая и КНДР в Пекине 20 сентября. В печать Гонконга дали утечку о том, что на этом глубоко профессиональном симпозиуме китайцы с цифрами и графиками в руках указали на то, что после шестого ядерного испытания в районе Пхунгэри были зафиксированы многочисленные мелкие геологические колебания и возможные внутренние обвалы. Новый взрыв, предупредили ученые, может полностью обрушить всю эту систему шахт.
3 сентября орлы Ким Чен Ына провели там шестое, пока последнее и самое мощное ядерное испытание. После многих уточнений американские частные исследователи оценили его в 250 килотонн – это, как говорят эксперты, водородная бомба. От полигона Пхунгэри до российской границы в Хасанском районе Приморского края – 180 км по прямой. До Владивостока – 300 км.