Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что вся эта неделя ознаменуется большим скандалом, связанным с вмешательством России в президентские выборы в США, передает replyua.net.
«Конечно, вся эта неделя пройдет под знаком #RussiaGate (скандал, связанный со связями Трампа и его окружения с Россией). Поздно вечером сегодня (по Киеву) мы узнаем первых "счастливчиков", кому предъявлены обвинения Мюллером. Всего Мюллер расследует деятельность около 30 человек и организаций. Всё только начинается», - отмечает Пономарь. Также, по его словам, в ближайшее время должны прийти хорошие новости из Канады, где сейчас находится украинский премьер Гройсман.
Кроме того, как пишет обозреватель, в Испании сепаратистские движения уже не пройдут, поскольку в Барселоне накануне прошла демонстрация против независимости Каталонии, и в ней принимали участие около миллиона каталонцев. «Пилотный проект начнут с Житомирской области: Благотворительный фонд известной британской писательницы Джоан Роулинг Lumos запускает пилотный проект по реформировании интернатов для детей из неблагополучных семей и сирот», - добавил эксперт.