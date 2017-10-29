Лидер иракских курдов не устоял и подал в отставку

Лидер иракских курдов Масуд Барзани не смог решится ни на один из шагов, который стоит перед ним: взять на себя ответственность и сказать «нет» арабам, туркам и иранцам, провозгласив независимость и начав тотальную войну, либо сказать «нет» воле своего народа и отменить в угоду врагам референдум. В связи с этой непосильной ношей, он заявил, что слагает с себя полномочия президента Курдистана еще до намеченных на 1 ноября выборов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге сообщает известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.
Он сообщает, что Масуд Барзани также предложил нации перейти к британской модели парламентской республики, разделив полномочия нынешнего президента поровну между парламентом, судом и правительством. Манн отмечает, было и так ясно, что 71-летнему лидеру, который всю свою жизнь положил на алтарь независимости Курдистана, внуку самого легендарного Кази Магомета Барзани, будет непросто принять решение, поскольку на кону жизни возможно сотен тысяч курдов.
«В свое время евреи тоже колебались перед всеобъемлющим давлением Британии и объединенных наций, которые грозили евреям новым Холокостом, но те нашли в себе мужество сказать «никогда больше» и устояли перед шантажом. Смогут ли поступить так лидеры современных курдов – не факт», – резюмировал эксперт.