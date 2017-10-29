Даже в случае неядерного конфликта США потеряют 100 тысяч человек, корейцы – в три раза больше, – bloomberg



Согласно новому докладу специальной аналитической службы Конгресса, если начнется широкомасштабный конфликт, то на Корейском полуострове могут погибнуть сотни тысяч людей и это только в первые несколько дней, даже если ядерное оружие не будет задействовано. Как



В этом отчете приводятся совершенно апокалиптические данные по поводу возможной войны



Авторы считают, что, если американцы начнут воевать в Северной Корее, то Китай и Россия немедленно кинут против США свои армии и это выльется в Третью мировую войну, потому что именно РФ и КНР заинтересованы, чтобы использовать Северную Корею, как щит для своей территории, а потом добить обессиленные США.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ Согласно новому докладу специальной аналитической службы Конгресса, если начнется широкомасштабный конфликт, то на Корейском полуострове могут погибнуть сотни тысяч людей и это только в первые несколько дней, даже если ядерное оружие не будет задействовано. Как передает replyua.net , об этом сообщает bloomberg.В этом отчете приводятся совершенно апокалиптические данные по поводу возможной войны США с Северной Кореей. Так, например, аналитическая служба Конгресса сообщила, что, если случится война с Ким Чен Ыном, в США будет объявлена мобилизация и американцев толпами будут брать штурмом северокорейские укрепления, при этом аналитики сулят американцам потери в 100 тысяч человек, а Северной Корее в 300 тысяч человек даже в случае неядерного конфликта.Авторы считают, что, если американцы начнут воевать в Северной Корее, то Китай и Россия немедленно кинут против США свои армии и это выльется в Третью мировую войну, потому что именно РФ и КНР заинтересованы, чтобы использовать Северную Корею, как щит для своей территории, а потом добить обессиленные США.