«Форбс» назвал самого богатого человека планеты

Издание «Форбс» опубликовало свежий рейтинг богатейших людей планеты, и лидерство в рейтинге теперь удерживает Джефф Безос, основатель Amazon и известный американский миллиардер.
Как передает replyua.net, в настоящее время состояние Безоса достигает 92 миллиардов долларов, и в рейтинге он обогнал другого миллиардера, который в списках Форбс значится уже не одно десятилетие, - Билла Гейтса. У этого миллиардера из США состояние на три миллиарда меньше, чем у Безоса. Свой капитал Безос сколотил именно на компании Amazon. Миллиардер владеет 16,7 процентами компании. Также ему принадлежат издание Вашингтон Пост и крупная аэрокосмическая компания. Тройку богатейших людей планеты замыкает Уоррен Баффет, американский инвестор, состояние которого оценивается в 80,6 миллиардов.
На четвертом месте по версии «Форбс» находится Амансио Ортега, а на пятом – Марк Цукерберг, основатель Фейсбука. Что касается Дональда Трампа, то в рейтинге «Форбс» он стремительно теряет позиции. За последний год состояние американского президента уменьшилось на целых 600 миллионов, и сейчас оно достигает 3 миллиардов 100 миллионов долларов.