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Пономарь: «Ждем понедельника, когда будут предъявлены обвинения»

Пономарь: «Ждем понедельника, когда будут предъявлены обвинения»
В воскресенье, 29 октября, набралось несколько достаточно важных новостей, которые нужно прокомментировать. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.

«Конечно, сегодня все говорят о #RussiaGate. Кому предъявят обвинения в понедельник? Будут ли аресты и т.д.? Я спокоен - мои три фамилии названы еще в мае. Прошу заметить, что моя майская статья-прогноз написана всего через неделю после назначения Мюллера. То есть, Мюллер еще только расставлял пустые папки на полках и фото своих близких на столе в новом кабинете», - пишет Пономарь. Также он прокомментировал визит Курта Волкера в Киев, отметив, что никаких сенсаций никто не увидел, и уже к концу текущего года Совет безопасности ООН должен подготовить резолюцию о введении миротворческой миссии на восток Украины.

Кроме того, обозреватель сообщил о визите Владимира Гройсмана в Канаду, и украинский премьер будет сосредоточен на углублении торговых отношений между Канадой и Украиной. «Украина получит от ЕС почти 90 млн евро на реформы. Средства пойдут на унификацию законодательства с ЕС и реформу правосудия. Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом», - добавил Пономарь.
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