Науку в маси: Стівен Хокінг «зламав» сайт Кембриджського університету

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на CNN, викладення у відкритий доступ дисертації відомого науковця Стівена Хокінга призвела до неполадок роботи сайту університету.Так, на честь Тижня відкритого доступу, Кембриджський університет дозволив на своєму репозиторії вільний доступ до дисертації Стівена Хокінга «Властивості розширення світів», яку останній захистив у 1966 році. Але щойно про це стало відомо, велика кількість запитів призвела до порушення роботи сайту. Зокрема, сторінка працювала по кілька хвилин на добу – решту часу вона «зависала» через велику кількість запитів. Прес-секретар університету Стюарт Робертс зауважив, що за добу кількість завантажень роботи перевищувала 60 тисяч.Нагадаємо, у дисертаційній роботі Хокінга розглядаються умови та наслідки розширення Всесвіту. Кембриджський університет вже заявляв, що ця робота має найбільше пошукових запитів у їх каталогах. Хокінг теж відреагував на новину. Він зауважив, що вражений тим наскільки багато людей захотіли завантажити його дисертацію і висловив сподівання, що всі вони не будуть розчарованими тепер, коли вони нарешті отримали до неї доступ. Як зауважив науковець, кожне нове покоління стоїть на плечах тих, хто йшов перед ними – наприклад, він надихався працями, які створили Ісаак Ньютон, Джеймс Клерк Максвелл та Альберт Ейнштейн. Можливо, його роботи також надихнуть когось.