Пономарь: «США снова расширяют жесткие санкции»

Сегодня в пятницу, 27 октября, рабочая неделя завершается несколькими важными новостями. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Больше санкций: палата представителей Конгресса США поддержала новые санкции в отношении ливанской «Хезболлы». Также палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении Ирана из-за разработки баллистических ракет. США ввели санкции против трех северокорейских компаний и семи человек, среди которых есть военные и члены правительства КНДР», - отмечает обозреватель. Также среди важных событий Пономарь выделяет сегодняшний визит в Украину Курта Волкера, американского спецпредставителя по Украине.
Кроме того, Пономарь сообщает и другую важную для Украины новость: Литва передала Еврокомиссии План Маршалла для Украины. Среди пятничных новостей обозреватель отмечает открытие во Львовской области завода «Бадер-Аунде», который обеспечит работой сразу тысячу украинцев, и заявление компании Lufthansa о дополнительных шести рейсах из Франкфурта в украинскую столицу, начиная с марта следующего года.