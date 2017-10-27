В Казахстане полностью отказались от кириллицы

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, подписал указ об отказе от кириллицы. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт казахстанского президента, накануне он поручил администрации срочно подготовить документы для перехода государственного языка Казахстана на латинский алфавит.
На сайте также отмечается, что подготовлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, который уже одобрили представители Ассамблеи народа Казахстана, а также видные политики, языковеды и ученые. «Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике", - сказал президент Казахстана. Назарбаев акцентировал внимание на важности поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латиницу. Напомним, что решение о переходе с кириллицы на латинский алфавит Назарбаев принял ее весной текущего года.
В апреле президент страны заявил о том, что правительству страны необходимо составить график перехода. Сколько времени займет этот переход, пока неизвестно. «До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице», - заявлял президент Казахстана ранее.