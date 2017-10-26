Експерт: у друга Путіна залишилось лише два виходи

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За словами військового оглядача Кирила Данильченка, зараз напруження навколо ядерної програми Північної Кореї наростає. Чого чекати від протистояння Пхеньяну і Вашингтону, експерт розповів на персональній сторінці в соціальній мережі, - інформує видання replyua.net.Так, Північній Кореї потрібно кілька місяців для того, щоб досягти поставленої перед собою мети: здійснити ядерний ракетний удар по території сполучених Штатів – принаймні, у цьому переконаний очільник ЦРУ Майк Помпео. З огляду на це в західну частину Тихого океану прибув USS «Німіц», який приєднався до своїх «колег» - авіаносців «Рузвельт» та «Рейган». Останні були розгорнуті у ході тристоронніх навчань, до яких долучились Сполучені Штати, Японія та Південна Корея. Більше того – традиційно пацифістська Японія вустами свого міністра Ісунорі Онодера заявила, що у світлі зростання загрози з боку Пхеньяну, Токіо готове розглянути «всі варіанти вирішення проблеми».Ну що ж, можна влаштовувати тоталізатор. Що дадуть Суел, Токіо і Вашингтон путінському другу Ким Чен Ину? Трохи мазуту і рису чи віник, щоб прибрав собі місце в мавзолеї поряд з дідом і батьком? Важко спрогнозувати, - зауважує блогер.