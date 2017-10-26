Пономарь: «Враг пытается ввести Украину в состояние эмоционального экстаза, чтобы манипулировать нами»

Олег Пономарь, известный украинский обозреватель, на своей странице в Фейсбуке комментирует самые последние новости, среди которых и вчерашний врыв в Киеве, передает replyua.net.
«Врагу не важно кого взрывать. Врагу важно, как я писал два месяца назад, ввести Украину в состояние эмоционального экстаза. Тогда людьми намного легче манипулировать, направлять их гнев и страх против Украины. Ясно также, что это далеко не всё на эту осень», - отмечает Пономарь. Также обозреватель прокомментировал и другие события. По его словам, Кабмин накануне утвердил весь план мероприятий, касающихся выполнения Соглашения об ассоциации Евросоюз-Украина, и в этом плане насчитывается около двухсот пунктов.
Кроме того, отметил Пономарь, можно порадоваться за крымчан: Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова все-таки освободили из-под стражи, и этих людей уже успели вывезти в Турцию. «Держите голову холодной. Используйте разум. Хорошего дня всем», - добавил эксперт.