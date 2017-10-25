После сегодняшнего события в КНР теперь Путину есть к чему стремиться

Как передает replyua.net, в состав китайских небожителей, семи членов Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии, сегодня не было избрано ни одного человека, который мог бы стать преемником нынешнего вождя – генсека ЦК и председателя КНР Си Цзиньпина. Его полномочия истекают в 2022 году, и тогда товарищ в соответствии с принципом смены поколений должен уйти.
Партийный обычай требует, чтобы преемник, человек на десять лет моложе, вошел в состав Постоянного комитета за пять лет до этого – для обкатки и наращивания политического веса, но этого сделано не было – предводитель Китая Си Цзиньпин уходить явно не собирается.
Интересно, что представителей ряда ведущих англоязычных западных средств массовой информации не пригласили сегодня в Пекине на итоговое выступление товарища Си после Пленума ЦК. Это Би-би-си, «Гардиан», «Файнэншл таймс», «Нью-Йорк таймс», «Экономист». Пекинские чиновники устроили тем самым сильную демонстрацию неудовольствия англо-американцам, что явно указывает на новый еще более жесткий стиль Пекина при председателе Си, чье имя отныне внесено в Устав Компартии наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. В добавление к тому, что он ранее уже был объявлен «ядром партии».