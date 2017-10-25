26 октября на Землю может упасть огромный астероид, - ученые

Группа астрономов заявила о том, что к нашей планете приближается очень опасный астероид 2017 QV34, и уже завтра он приблизится к Земле на минимальное расстояние.
Как информирует replyua.net, исследователям удалось вычислить размеры этого объекта – его длина достигает примерно пяти статуй Свободы в США, а ее размеры составляют чуть больше 33 метров, значит, диаметр астероида больше 180 метров. По данным издания ToDay News Ufa, уже утром 26 октября объект приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Скорость полета астероида равна 7 километрам в секунду. Ученые предупредили, что, скорее всего, объект пролетит мимо, однако существует минимальная угроза столкновения с Землей, и ее нельзя исключать.
В настоящий момент астрономы продолжают наблюдать за объектом и пообещали, что будут информировать людей по мере приближения объекта к Земле. Напомним, что в этом году мимо Земли на опасном расстоянии пролетели уже более десяти астероидов.