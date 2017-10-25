Пономарь: «Гаага все ближе – новые факты по делу о смоленской катастрофе»

На календаре уже среда, и к этому часу набралось несколько важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Гаага: запись чрезвычайно резкого роста тепла на борту (взрыв в воздухе) самолета Леха Качиньского изъяли в свое время из отчета польской комиссии по просьбе РФ. Додон, как же так? Премьер Молдовы поставил перед новым министром обороны задачу активизировать сотрудничество с НАТО», - пишет Пономарь. Также, по его словам, имеется хорошая военная новость для Украины – Национальная гвардия Соединенных Штатов из Нью-Йорка и Огайо хочет расширить сотрудничество с Вооруженными силами Украины.
Обозреватель отмечает, что также в Украине будет развиваться космическая отрасль: накануне канадское и украинское космические ведомства заявили о подготовке к подписанию двустороннего документа о плодотворном сотрудничестве. «Бонус-новость: швейцарская авиакомпания Swiss объявила о возобновлении полетов в Украину с 26 марта следующего года», - добавил Пономарь.