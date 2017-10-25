Ученые смогли вырастить свиней без сала

Группа ученых из Китая и Великобритании смогла искусственным способом создать свиней, у которых отсутствует жировая прослойка. Как информирует replyua.net, в результате сложной генетической модификации на свет появились поросята с минимальным количеством подкожного жира. Результаты своего научного эксперимента специалисты опубликовали в одном из научных журналов.
Результатом эксперимента стали 12 здоровых поросят. Каждый из них примерно на 24 процента менее жирный, чем обычная свинья, сообщили исследователи. Животных модифицировали при помощи технологии CRISPR/Cas9, которая позволила внедрить в организм свиней мышиный ген UPC1, отвечающий за терморегуляцию. Дело в том, что свиньи отличаются от других животных, - природой этот ген в них не был заложен.
Ровно через полгода после рождения поросят ученые умертвили, - нужно было проанализировать состояние свиней. Оказалось, что на момент смерти все поросята были абсолютно здоровыми, более того, один из поросят даже успел спариться с самкой, и у нее родилось совершенно здоровое потомство. Генетическая модификация на вкус свинины совершенно не повлияла.