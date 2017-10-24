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В Северной Корее дело медленно катится к военной обстановке, – Манн

В Северной Корее дело медленно катится к военной обстановке, – Манн
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что настоящие переговоры возможно последуют только после основательной бомбежки Пхеньяна, а Ким Чен Ын по традиции грозит забросать США водородными бомбами и попутно угрожает «артиллерийским адом» Сеулу. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический эксперт Соломон Манн.

По его словам, американцы зря время не теряют и к региону активно стягиваются подлодки, идет вторая авианосная эскадра, в Южной Корее несмотря на массовые митинги и демонстрации протеста устанавливают 8-ю по счету батарею THAAD, а самолеты-невидимки старательно тренируются, летая над позициями северокорейцев. Все больше шансов на то, что Трамп даст разрешение на атаку, поскольку рисков для Сеула все меньше с каждой дополнительной батареей ПРО. План Ына, который надеялся на мягкотелость демократов, на Трампе обломался: он не вписывается в публику, которую знает Ын по своей дружбе с черными баскетболистами, рэперами и левыми европейскими политиками. Трамп может и «ударить», что он показал в Сирии, даже не оглядываясь на мнение России.

По словам Манна, очередным шагом к войне стала договоренность с китайским лидером, который предупредил Ына, что они отходят в сторону и не станут сдерживать Трампа. А Путин защитить Ына не сможет, даже если очень захочет. Теперь все идет к тому, что Ын не может отступить, так как потеряет имидж «несгибаемого лидера чучхэ», а продолжать тоже боязно, так как Трамп спокойно может дать приказ к атаке.
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