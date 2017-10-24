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Пономарь: «Украинские бойцы заняли второе место в важных соревнованиях!»

Пономарь: «Украинские бойцы заняли второе место в важных соревнованиях!»
Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке комментирует новости этого вторника, информирует replyua.net. По его словам, сегодня новости – исключительно на военную тематику.

«Украина инициирует присоединение к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности. Украинские бойцы ССО (силы спецопераций) обошли 140 команд из разных стран в профессиональных соревнованиях в Великобритании и заняли 2-е место», - отмечает обозреватель. Также, по его словам, американские Военно-воздушные силы впервые за последние 26 лет планируют привести в боевую готовность бомбардировщики В-52, кроме того, власти Польши заявили об увеличении расходов на оборону к 2030 году до двух с половиной процентов ВВП. Сейчас на оборону страны тратится два процента ВВП, и указ об увеличении расходов был подписан накануне.

Пономарь сообщает новость-бонус: по версии ФИФА Роналду стал лучшим футболистом этого года, и Зидан был признан федерацией лучшим тренером.
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