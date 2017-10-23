Мощные магнитные бури вновь обрушатся на Землю

Исследователи установили, что в период с 24 по 26 октября на Земле будут бушевать мощные магнитные бури, и они станут самыми сильными за последнее время – вспышки на Солнце спровоцируют возмущения во всех уголках нашей планеты.
Как передает replyua.net, ученые, которые продолжают следить за вспышками на Солнце и за мощными выбросами, установили, что за последнее время плотность солнечного вещества значительно возросла, что свидетельствует о начале бури. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 65 процентов и продолжает расти. Сейчас на двух полушариях Солнца наблюдаются мощные ветра, которые к ноябрю достигнут поверхности Земли и вызовут геомагнитные возмущения, повторяющиеся два раза в месяц. Медики, в свою очередь, снова предупреждают не только метеозависимых людей, но и всех тех, кто попадает в так называемую группу риска.
В дни солнечных возмущений могут обостриться хронические заболевания, возникнут сильнейшие головные боли, возможны резкие скачки артериального давления. В дни магнитных бурь нужно следить за питанием, отказаться от алкоголя и чрезмерных физических нагрузок.