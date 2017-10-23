Астроном: совсем скоро жители Земли увидят планету Нибиру

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Гил Бруссард, известный астроном-любитель, заявил о том, что загадочная планета Нибиру уже приблизилась к Земле настолько, что совсем скоро люди смогут увидеть ее.Как информирует rteplyua.net, Бруссард подчеркнул, что планета в ближайшее время «выйдет из тени» и за ней можно будет наблюдать невооруженным взглядом с поверхности Земли. С этого времени никто уже не будет отрицать факта ее существования - она будет заметна так же отчетливо, как и Луна. Вот только появление Нибиру на небосводе, считает астроном, приведет к катастрофическим последствиям для Земли, и наслаждаться видом получится совсем недолго. Астроном уверен, что в скором времени мы действительно сможем увидеть ее невооруженным глазом.С этой целью достаточно лишь чтобы она еще больше сблизилась с нами. Сейчас мы не знаем о ее существовании лишь из-за глобального заговора, который устроили мировые правительства с целью скрыть факт существования Нибиру. По его словам, магнитное поле Нибиру скоро начнет воздействовать на нашу планету, из-за чего на Земле начнутся глобальные катастрофы, которые спровоцируют гибель всего живого.