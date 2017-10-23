Пономарь: "Эта магистраль будет ключевым трансъевропейским коридором"

Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке комментирует главные новости понедельника, передает replyua.net. По словам обозревателя, вчера состоялось важное событие.
«Украина и Польша подписали декларацию о строительстве международной автомагистрали. Транспортный коридор Via Carpatia должен стать ключевым трансъевропейским коридором, который соединит страны Северной и Южной Европы, в будущем - Украины и Турции. Также на границе с Польшей появятся четыре новых пункта пропуска», - отмечает Пономарь. Также, по его словам, «Исламское государство» лишат денег и нефти – Курды из Сирии при поддержке Соединенных Штатов смогли установить контроль над сирийским «Эль-Омаром» - крупнейшем месторождением нефти в стране, и оно находится в провинции Дэйр-эз-Зор.
Также обозреватель пишет, что имеется новость-бонус: мэром Тбилиси стал Каха Каладзе. Эксперт напоследок дает совет подписчикам – бабье лето все же закончилось, и сегодня нужно теплее одеваться.