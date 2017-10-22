Между противниками Трюдо и антифашистами произошли столкновения в Канаде

21 октября, в субботу, в канадском Торонто произошла потасовка между антифашистами и активистами, выступающими против политики Джастина Трюда, премьер-министра Канады.
Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал CTV News, полицейские задержали четырех активистов. Помимо этого, один из активистов напал на полицейского, еще одна женщина была госпитализирована с ранениями. Организаторы демонстрации заявили, что митингующие выступали против распределения бюджетных расходов и налоговой политики Джастина Трюдо. В частности, демонстранты не согласны с многомиллионной компенсацией канадцу пакистанского происхождения Омару Хадру, которого ранее удерживали в американской тюрьме Гуантанамо за убийство военнослужащего армии США в Афганистане.
Антифашисты, в свою очередь, обвинили демонстрантов в расизме и ультраправых взглядах, что и привело к потасовке. По сообщениям телеканала, полицейским пришлось в буквальном смысле слова разнимать две группы людей. Однако группа при этом выкрикивала антиисламские лозунги, а другая – антирасистские.