Пономарь: «Украинская делегация в ПАСЕ даст бой европейским консервам»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке делится с подписчиками последними новостями, информирует replyua.net.
«Всё, что происходит в ПАСЕ, важно. Но это больше важно с моральной, а не практической точки зрения. Практическое и геополитическое влияние на ситуацию на Донбассе в первую очередь имеет всё то, что делает США, НАТО, Меркель-Макрон. И самое практическое и определяющее - это то, что делает Волкер. Я уверен, что наша делегация в ПАСЕ даст в январе в Страсбурге хороший бой всем европейским консервам. Наши ПАСЕвцы уже не раз ломали кремлевские сценарии, за что им огромный респект», - пишет Пономарь.
Также обозреватель отмечает самые важные новости, пришедшие на этот час: Ракка, считавшаяся столицей ИГИЛ, полностью освобождена от террористов, а в Кракове накануне открылся Экспертный центр контрразведки НАТО, а испанский премьер заявил о томи, что парламент и правительство Каталонии будут распущены. «Конституционный суд Молдовы решил, что указ о назначении министром обороны Еуджена Стурзы подпишет не президент Додон, а спикер парламента или премьер-министр», - добавил эксперт.