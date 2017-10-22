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Пономарь: «Украинская делегация в ПАСЕ даст бой европейским консервам»

Пономарь: «Украинская делегация в ПАСЕ даст бой европейским консервам»
Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке делится с подписчиками последними новостями, информирует replyua.net.

«Всё, что происходит в ПАСЕ, важно. Но это больше важно с моральной, а не практической точки зрения. Практическое и геополитическое влияние на ситуацию на Донбассе в первую очередь имеет всё то, что делает США, НАТО, Меркель-Макрон. И самое практическое и определяющее - это то, что делает Волкер. Я уверен, что наша делегация в ПАСЕ даст в январе в Страсбурге хороший бой всем европейским консервам. Наши ПАСЕвцы уже не раз ломали кремлевские сценарии, за что им огромный респект», - пишет Пономарь.

Также обозреватель отмечает самые важные новости, пришедшие на этот час: Ракка, считавшаяся столицей ИГИЛ, полностью освобождена от террористов, а в Кракове накануне открылся Экспертный центр контрразведки НАТО, а испанский премьер заявил о томи, что парламент и правительство Каталонии будут распущены. «Конституционный суд Молдовы решил, что указ о назначении министром обороны Еуджена Стурзы подпишет не президент Додон, а спикер парламента или премьер-министр», - добавил эксперт.
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