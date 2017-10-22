Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Международная группа специалистов установила, что Земля может погибнуть в 2058 году – это произойдет из-за приближения к планете огромного астероида.
Как передает replyua.net, ученые заявили, что крупнейший астероид Круитни, который является квазиспутником Земли, уже через несколько десятилетий может уничтожить все живое на нашей планете. Орбита астероида одновременно пересекается с орбитами трех планет, в числе которых Марс, Земля и Венера. Ученые отметили, что орбита Круитни не является стабильной. Сам астероид вряд ли упадет на Землю, но может спровоцировать обрушение на нашу планету поток космических булыжников.
Под булыжниками подразумеваются камни огромных размеров. Чтобы понять, какую опасность они представляют, ученые пояснили, что в случае падения одного такого камня в океан, будет спровоцировано самое масштабное цунами. Если один из камней упадет на сушу, он спровоцирует образование огромного столба пыли, который скроет Солнце минимум на три недели.