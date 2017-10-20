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СпецтемаВ Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Пономарь: «В конце недели на десерт важные газовые новости»

Пономарь: «В конце недели на десерт важные газовые новости»
На календаре уже пятница, и сегодня завершается еще одна рабочая неделя, а на десерт – несколько важных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.

«Дела газовые. Ротшильд, вэлкам и, Газпром, гудбай: Нафтогаз официально объявил, что компания Rothschild S.p.A. станет искать инвесторов для украинской газовой трубы. Поставки СПГ (сжиженный газ) на мировой рынок вырастут на 200 млрд кубометров в ближайшие 5 лет», - отмечает Пономарь. Также, по его словам, Верховная Рада приняла медицинскую реформу, и это является событием исторической важности, и прошедшая неделя стала очень успешной.

По словам обозревателя, как и следовало ожидать, Венгрия все-таки согласилась с законом об образовании, принятом в Украине. «В Украине будет создан Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Конкурсная комиссия Минрегиона рассмотрит 507 проектов, которые будут реализованы за счет ЕС (630 млн гривен)», - добавил обозреватель.
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