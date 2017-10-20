Эколог: последствия страшного открытия ученых могут быть самыми непредсказуемыми

Александр Самсонов, известный российский эколог, прокомментировал заявление немецких исследователей о том, что за последнюю четверть века количество насекомых в Германии сократилось примерно на 75 процентов, информирует replyua.net со ссылкой на радио Спутник.
«Это означает сокращение биоразнообразия в целом. Это очень опасно. Биоразнообразие – это способ поддержать устойчивость природы. Человек пытается все оптимизировать: уменьшить затраты, увеличить выпуск. У природы другой путь – она старается "всем сестрам по серьгам" раздать. Все виды находятся в более-менее параллельном тренде эволюционного развития. И если они существуют на сегодняшний день, то это значит, что они прошли три или четыре миллиарда лет отбора. Насекомые – одни из самых древних обитателей планеты», - заявил эколог.
По его словам, насекомые являются одними из самых важных обитателей Земли, за счет которых формируются и другие живые существа. Немецкие ученые пока не могут объяснить резкое сокращение популяции насекомых, однако они не исключают, что это может быть связано с распространением гербицидов и интенсификацией сельского хозяйства.