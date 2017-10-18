Дипломат: у знак вдячності цій державі відшукайте її на карті – вона зробила для нас дуже багато



За словами дипломата, очільника проекту Майдан закордонних справ Богдана Яременка, сьогодні одна невелика, але горда держава зробила нам чималу послугу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований експертом у соціальній мережі.



Так, блогер закликає уважно подивитись на стяг і запам’ятати його. Йдеться про прапор величної держави – Островів Кука. Це та держава, яка сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2017 року, ввела у дію санкції проти Російської Федерації та порушників режиму міжнародних санкцій, запроваджених за окупацію Кримського півострова. Власне, йдеться про те, що компетентні органи цієї держави надіслали всім суднам, які ходять під прапором цієї країни, повідомлення: санкцій проти РФ потрібно дотримуватись неухильно. Якщо коротше, то острови Кука просто повідомили своїм капітанам, що заходити в окупований



Яременко зауважує, що було б добре, якби на гідний приклад, даний островами Кука, рівнялись і інші держави – наприклад, такі як Франція, Німеччина та Туреччина. Щоб бути величним, потрібна воля і совість, а не територія чи гроші. Давайте у знак вдячності знайдемо цю країну на карті світу, - закликає дипломат.



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Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали За словами дипломата, очільника проекту Майдан закордонних справ Богдана Яременка, сьогодні одна невелика, але горда держава зробила нам чималу послугу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований експертом у соціальній мережі.Так, блогер закликає уважно подивитись на стяг і запам’ятати його. Йдеться про прапор величної держави – Островів Кука. Це та держава, яка сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2017 року, ввела у дію санкції проти Російської Федерації та порушників режиму міжнародних санкцій, запроваджених за окупацію Кримського півострова. Власне, йдеться про те, що компетентні органи цієї держави надіслали всім суднам, які ходять під прапором цієї країни, повідомлення: санкцій проти РФ потрібно дотримуватись неухильно. Якщо коротше, то острови Кука просто повідомили своїм капітанам, що заходити в окупований Крим – зась. У іншому випадку реєстрація суден буде скасована.Яременко зауважує, що було б добре, якби на гідний приклад, даний островами Кука, рівнялись і інші держави – наприклад, такі як Франція, Німеччина та Туреччина. Щоб бути величним, потрібна воля і совість, а не територія чи гроші. Давайте у знак вдячності знайдемо цю країну на карті світу, - закликає дипломат.