Журналист рассказал суровую правду о жизни в КНДР

Роман Бочкала, известный украинский журналист, недавно побывал в Северной Корее и на своей странице в Фейсбуке поделился впечатлениями от поездки.
Как передает replyua.net, Бочкала отметил, что северокорейцы за границей практически не бывают, потому как «в Корее все есть». «По талонам: мыло - 6 кусков в месяц (как-то многовато, но так сказали...), стиральный порошок, рис (600 граммов в день). В дефиците растительное масло, мясо и сахар. Но это не то, что реально выдаётся. Это допустимый лимит. Талон нужно подкрепить деньгой. В Северной Корее нет толстых. Вот просто. Лишний вес, словно капиталисты, отсутствует. Все подтянутые и одного роста», - отметил Бочкала.
По его словам, в КНДР только хорошо упитан лидер народа, но это объясняют тем, что в его организме невероятное количество мыслей. Журналист добавил, что жители страны не знают, что такое мясо, а еще северокорейцы очень любят советские песни, к примеру, раннюю Пугачеву и Толкунову, - эти композиции звучат из транзисторов.