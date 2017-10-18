В парламенте Канады окончательно утвердили «акт Магнитского»

Канадские сенаторы проголосовали в поддержку принятия так называемого акта Магнитского (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act — Sergei Magnitsky Law), который дает право на введение персональных санкций против лиц, причастных к нарушению свободы слова. Как передает replyua.net, свои голоса в поддержку принятия законопроекта отдали все члены Сената.
Как известно, акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. В соответствии с законом, предусматривается отмена поправки Джексона-Вэника, а также вводятся персональные ограничения в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
В конце минувшего года эксперты международного Фонда «Справедливость для Сергея Магнитского» опубликовали новый список чиновников, которые, как считают в организации, причастны к посмертному преследованию покойного юриста Hermitage Capital. В списке три десятка сотрудников Генпрокуратуры, правоохранительных органов, ФСБ и российского Следкома. По информации фонда, все они , курировали посмертное обвинение в отношении Сергея Магнитского.