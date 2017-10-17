Социологи: в Японии не произойдет смена власти

Японский премьер-министр Синдзо Абэ, по опросам социологов, не промахнется – он умело объявил внезапные досрочные выборы, хотя мог не проводить их до декабря 2018-го. Социологи прогнозируют победу правительственной партии во главе с Абэ. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на «Обозреватель».
Главная сила оппозиции, новоявленная право-радикальная Партия надежды токийской губернаторши Коикэ, сдает позиции буквально каждый день. Премьер Абэ, конечно, малость надоел, не смог вывести экономику в резкий рост, но с ней в целом все в порядке, доходы корпораций вышли на невиданный уровень, подросли и зарплаты, а оппозиция в ее правом варианте не может предложить ничего, кроме смены премьера Абэ на белозубую и напористую губернаторшу Токио, к которой в нагрузку идет идея отказа от АЭС и отказа от повышения потребительского налога.
Это приятные штуки, но большинство японцев, по опросам, понимают: атомная энергетика после всех жесточайших проверок сгодится, а без повышения налогов трудно финансировать нужные всем социальные программы. Японская социология не ошибается с оценкой пристрастий избирателей: победят правящие либерал-демократы.